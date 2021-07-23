ماكرون يغيّر هاتفه بعد فضيحة بيجاسوس وإسرائيل تدرس تقييد تصدير برامج التجسّس

22 يوليو , 2021

قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس، إن الرئيس إيمانويل ماكرون غيّر هاتفه ورقمه في ضوء ما جرى الكشف عنه في قضية برنامج بيجاسوس للتجسس، وذلك في أول تحرك ملموس على صلة بالفضيحة.

وقال المسؤول لوكالة رويترز "إن لديه عدة أرقام هواتف. هذا لا يعني إن هاتفه قد جرى اختراقه. هذا فقط تأمين إضافي".

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال اليوم الخميس إن فرنسا قررت تعديل إجراءات التأمين وخاصة تلك المتعلقة بتأمين الرئيس ماكرون في ضوء القضية.

وكانت عدة مؤسسات إعلامية دولية قد ذكرت أن برنامج بيجاسوس للتجسس استخدم لاختراق هواتف تخص صحفيين وحقوقيين ومسؤولين في عدة دول في فضيحة أثارت ضجة عالمية.

وفي إسرائيل، حيث مقر شركة NSO جروب التي تبيع البرنامج، قال عضو بارز في البرلمان الإسرائيلي اليوم الخميس إن لجنة برلمانية قد تنظر في فرض قيود على تصدير برامج التجسس.

وتقول الشركة إن برنامجها مخصص لمحاربة الجريمة والإرهاب وتنفي ارتكاب أي مخالفات.

وذكرت صحيفة لوموند وراديو فرنسا يوم الثلاثاء أن هاتف ماكرون كان ضمن قائمة أهداف محتملة للمراقبة في المغرب. وقالت المؤسستان إنهما لم تتأكدا بعد مما إذا كان هاتف الرئيس الفرنسي قد اخترق، في وقت نفى فيه المغرب الاتهامات.

بدورها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لصحفيين في برلين إنه ينبغي منع وصول البرنامج إلى دول لا توجد بها رقابة قضائية.

وفتح الادعاء في المجر تحقيقا في عدة شكاوى مرتبطة بالقضية.

يذكر أنّ إسرائيل عيّنت فريقا وزاريا لفحص التقارير الإعلامية التي اعتمدت على تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية أفاد بأن برنامج بيجاسوس، استخدم في عمليات ناجحة ومحاولات لاختراق هواتف ذكية بواسطة برمجيات خبيثة تتيح استخلاص رسائل وتسجيلات مكالمات وتفعيل مكبرات الصوت عن بعد.

وصرّح رام بن باراك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لإذاعة الجيش الإسرائيلي "علينا بالتأكيد إعادة النظر من جديد في موضوع التراخيص التي تمنحها وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية برمته".

وقال إن الفريق الوزاري الإسرائيلي "سيجري مراجعات وسنحرص على النظر في النتائج ومعرفة ما إذا كنا بحاجة لإصلاح الأمور هنا".

وتعمل وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية من داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية وتشرف على صادرات NSO ، وتقول كل من الوزارة والشركة إن الهدف من استخدام برنامج بيجاسوس هو تعقب الإرهابيين أو المجرمين فقط وإن جميع العملاء الأجانب حكومات خضعت لعمليات تدقيق.

وتؤكد الشركة أنها لا تعرف هويات أشخاص يستخدم العملاء برنامج بيجاسوس ضدهم لكنها إذا تلقت شكاوى، فيمكنها الحصول على القوائم المستهدفة وإغلاق البرنامج من جانب واحد لأي عملاء يتبين أنهم أساءوا استخدامه.

وكان زعماء دوليون من بين أولئك الذين قالت المؤسسات الإخبارية إن أرقام هواتفهم مدرجة في قائمة الأهداف المحتملة، بمن فيهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والعاهل المغربي الملك محمد السادس.