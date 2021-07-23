هايتي تلغي مراسم وداع الرئيس المقتول.. والسبب؟

23 يوليو , 2021

صورة للرئيس الهايتي في نصب تذكاري خارج القصر الرئاسي في بورت أو برنس. Photograph: Joseph Odelyn/AP

ألغت السلطات الهايتية مراسم توديع الرئيس جوفينيل مويس، الذي تم اغتياله في مطلع الشهر الجاري، وذلك بسبب الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تشهدها البلاد.

من المفترض أن تقام مراسم جنازة مويس في مدينة كاب هايتيان، اليوم الجمعة، التي تشهد احتجاجات وإغلاق للطرقات من قبل المتظاهرين.

وذكرت صحيفة “Nouveliste”، أن المحتجين أقاموا حواجز من الإطارات المحترقة في المدينة، وألقوا الحجارة على موكب مسؤولين ودبلوماسيين، ما أجبر رجال الشرطة والأمن المرافقين للمسؤولين على إطلاق النار في الهواء لمنع المتظاهرين من الاقتراب.

تم اغتيال جوفينيل مويس على يد مجموعة من المسلحين في مقر إقامته يوم الأربعاء 7 تموز 2021.