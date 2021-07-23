الجزائر تدعم إنجاح مصالحة ليبية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدّدت الجزائر دعمها لجهود الأمم المتحدة واستعدادها التام لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ‏أجراه وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع المبعوث الأممي في ليبيا، يان كوبيش، تناول آخر تطورات العملية السياسية لإنهاء الأزمة في هذا البلد.



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وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان مقتضب اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن الوزير لعمامرة جدّد دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة وكذا استعدادها التام لمرافقة وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.



منعطف خطير

ويأتي الدعم الجزائري، في وقت تواجه فيه ليبيا منعطفًا خطيرًا، ممثلا في عدم حسم القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها انتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما يأتي قبل أيام من اجتماع تستضيفه روما للجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب الليبي، لصياغة قانون انتخابي، يسمح بإجراء الاستحقاق الدستوري المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المصالحة الوطنية

وكان المجلس الرئاسي الليبي أطلق في يونيو/حزيران الماضي، الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية للمصالحة، بمشاركة أممية وأفريقية وعدد من الخبراء القانونيين المحليين.

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وأكد البيان الختامي للملتقى حينها، ضرورة الاستمرار في التأسيس لمشروع المصالحة الوطنية الهادف إلى معالجة أخطاء الماضي، والانطلاق نحو المستقبل، بتحصين المجتمع الليبي ضد النزاعات والصراعات، والتأسيس لمجتمع متسامح.