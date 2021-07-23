شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أحزاب تنضم للجنة العامة بالنواب بعد تصديق الرئيس السيسي على تعديل اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تنضم 6 أحزاب سياسية ممثلة تحت قبة مجلس النواب، فى أعقاب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2016، لعضوية اللجنة العامة للمجلس، وذلك بعد التعديل التشريعى والذى يقضى بأن يكون من بين تشكيلها ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على 3 مقاعد أو أكثر بعدما كانت قاصرة على الأحزاب التى تحصد 10 مقاعد فأكثر.

وفي هذا الصدد، نستعرض الأحزاب المزمع انضمامها للجنة العامة بعد التصديق علي مشروع قانون اللائحة :

1- التجمع

2- النور

3- المصرى الاجتماعى الديمقراطي

4- الحرية

5- المؤتمر

6- الاصلاح والتنمية

وتأتى الأحزاب الـ6 لتنضم إلى الأحزاب السياسية الممثلة فى اللجنة العامة حاليا، وقبل التعديل التشريعي، وهى أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، الوفد الجديد، حماة الوطن، مصر الحديثة، ليرتفع تمثيل الاحزاب داخلها إلى 11 حزبا.

وكانت جلسات جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة على تعديل المادة الـ 24 فى ضوء مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من 50 برلمانيا، والخاصة بتشكيل اللجنة العامة، ليكون من بينها: "ممثلو الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاث مقاعد أو أكثر والائتلافات البرلمانية باللجنة العامة".

واتساقا مع ذلك جاء أيضًا تعديل المادة (105) فى فقرته الأولى ليقضى بأن يخطر كل حزب سياسى يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلمانى رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.