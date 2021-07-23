الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو: لدي ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا جميعا شركاء فى هذا الوطن، ومن ثم مسئولون عن تحقيق تقدمه وازدهاره".

وتابع الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الـ 69 لثور يوليو، الجمعة": "أقول لكم بكل الصدق، إنه من خلال المخزون الحضارى لهذا الشعب العظيم والإدراك العميق لحقيقة ثابتة وراسخة، إننى كنت وما زلت على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات، لما نرضاه ونفخر به وليجد كل مواطن فى هذا البلد، متسعا كريما له ولأبنائه مستلهمين فى ذلك روح ثورة يوليو الخالدة.

وأضاف الرئيس:"أتوجه إليكم جميعا مجددا بالتحية والتهنئة بهذه المناسبة المجيدة، كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية فى أمان وتقدم، ودائما وأبدا: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".