الرئيس السيسي: قادرون على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه العظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا قادرون على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه العظيم.

وأضاف خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة يوليو، الجمعة:"يمر علينا يوم الثالث والعشرين من يوليو كل عام ليثير في نفوسنا مشاعر الفخر والكرامة باسترداد المصريين حكم بلادهم بعد كفاح عظيم، فاليوم ذكرى ثورة مجيدة، ولقد امتد تأثير ثورة يوليو المجيدة ليتجاوز حدود الإقليم ولتصل أصداؤها إلى كافة أرجاء المعمورة لتمنح الإلهام والأمل للشعوب التي تكافح من أجل حريتها، وتسهم في تغيير موازين القوى في العالم لتعلى مصالح تلك الشعوب، واستقلال قرارها الوطنى".

وتابع الرئيس السيسي:"في هذه الذكرى الوطنية الخالدة، نذكر بكل الإعزاز، رمز هذه الثورة الرئيس الراحل "محمد نجيب" الذي لبى بشجاعة نداء الواجب الوطني، في لحظة دقيقة وفارقة، كما نتوجه بالتحية والتقدير إلى قائدها الزعيم "جمال عبد الناصر" الذي اجتهد قدر طاقته، للتعبير عن آمال المصريين فى وطن حر، تسوده العدالة الاجتماعية، وهو ما يؤكد، أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة، دوما وأبدا "بإذن الله" وبفضل عزيمة هذا الشعب العظيم، وأصالته.