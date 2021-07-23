القوى العاملة: تعيين أكثر من 3 آلاف شاب وتوفير فرص عمل بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة 3242 شاباً، بينهم 27 من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 12785 راغب عمل منهم 189 من ذوي القدرات، وتوفير 260 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أنه تم استخراج 93 شهادة قياس مستوى المهارة و 130 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال محمد عيسى مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 75 منشأة، وإعادة التفتيش 151 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 31 محضراً ، ومنح مهلة قانونية لـ 68 منشأة أخرى.

أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 273 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 172 محضراً عمالياً، وبحث 35 شكوى، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 92 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، صرفت المديرية منحا لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع 10 منح زواج بـ 30 ألف جنيه، و34 منحة مولود بإجمالي 69 ألف جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه ، و 5 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 10 آلاف جنيه ، فضلاً عن صرف خدمات طبية لـ 5 عمال بمبلغ 735 جنيها، وإجراء عمليتين جراحيتين بـ 7 آلاف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 126 ألفاً و 735 جنيها لـ 57 عاملاً.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية باستخراج 19 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 19 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى ، فقد تلقت المديرية 710 شكوى عمالية ( فصل - مطالب ) ، تم تسوية 40 شكوى منها ودياً، وإحالة 156 شكوى للمحكمة العمالية، و 29 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 73 شكوى.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم تنفيذ 3 دورات تدريبية لـ30 متدرباً، بوحدة التدريب المتنقلة على مهن التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات.