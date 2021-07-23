حبس شخص بتهمة تصنيع مخدر "الآيس" داخل شقة بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة المطرية بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تصنيع والاتجار في المخدرات داخل شقة بالمطرية.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة أفادت بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بمزاولة نشاط غير مشروع في تصنيع مادة الآيس المخدر بقصد الاتجار بها، متخذاً من شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده داخل الشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الآيس المخدر – كمية من مخدر البانجو – كمية من الأمبولات والزجاجات لمواد تستخدم لتصنيع مخدر الآيس – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وباقي المضبوطات بقصد تصنيع مادة الآيس المخدر، كما أقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.