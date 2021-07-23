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مصر تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الخميس تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس المستجد و 5 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 666 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 226 ألفا و 535 حالة حتى مساء الخميس، وفقا
لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس بلغ 283 ألفا و 906 أشخاص وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و 470 حالة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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