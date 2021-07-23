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الصين تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد -  قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي سجل 48 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، انخفاضا من 50 حالة في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة كانت لحالات في الداخل دون تغيير عن اليوم السابق.
وكانت جميع الحالات المحلية في إقليم جيانغسو بشرق البلاد.
ورصدت البلاد 35 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 18 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس في بر الصين الرئيسي 924462 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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