سقوط طائرة إثيوبية في مطار حدر جنوب غرب الصومال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:41 صباحاً - منذ 35 دقيقة

سقطت طائرة مروحية عسكرية إثيوبية في مطار مدينة حدر في إقليم بكول. وأفاد موقع “الصومال الجديد” بأن طائرة مروحية عسكرية إثيوبية سقطت في مطار مدينة حدر في إقليم بكول بولاية جنوب غرب البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن المروحية التي سقطت في مطار حدر، كانت تحمل مؤنا للجيش الإثيوبي العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم”.

وقال مسؤولون أمنيون إنه لم تقع إصابات، باستثناء أضرار طفيفة في الطائرة، واستأنف مطار حدر أعماله، ولم يكشف الضباط الإثيوبيون عن سبب سقوط الطائرة.