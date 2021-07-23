مصر ترفع أسعار البنزين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:41 صباحاً - منذ ساعتين

محطة وقود في مصر

اعلنت وزارة البترول المصرية ان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت اليوم أسعار الوقود، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ تأسيسها في أكتوبر2019 عقب استكمال إصلاحات للدعم.

وارتفعت أسعار بنزين السيارات كالتالي:

سعر البنزين 80 يصبح 6.75 جنيه للتر من 6.5 جنيه

سعر البنزين 92 بصبح 8 جنيهات من 7.75 جنيه

سعر البنزين 95 يصبح 9 جنيهات من 8.75 جنيه

لكن السلطات المصرية ثبتت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، كذلك تم تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

قالت الوزارة إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام “برنت” في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أبريل إلى يونيو 2021 وهما أهم “مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية.

أضافت أن توصيات اللجنة جاءت “في ضوء الأوضاع الحالية التى يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد فى الأسعار العالمية وفقا لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل كورونا وتخفيض إنتاج (الخام)”.

الزيادة التي قبلها كانت في نهاية شهر نيسان الماضي، حينها عزت السلطات المصرية رفع أسعار البنزين لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.