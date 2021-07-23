باكستان تتجاوز عتبة المليون إصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - أ ش أ:

سجلت باكستان 1425 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس عتبة المليون حالة ويصل إلى مليون و34 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 11 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و939 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 923 ألفا و472 حالة، بعدما تماثلت 543 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 53 ألفا و623 حالة.