"في الظلام".. غرق ٣ أشخاص بشاطىء رأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهد شاطئ مدينة رأس البر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، غرق ثلاثة أشخاص، بعد نزولهم المياه في الواحدة صباحا، في غير المواعيد المقررة.

كشف مصدر بإدارة الشاطىء أن الأشخاص الثلاثة يقيمون في المنزلة بمحافظة الدقهلية، وكانوا يتواجدون ضمن رحلات اليوم الواحد.

وتجرى عمليات البحث عن جثامين الشباب بعد اختفائهم عن الأنظار، وجار تحرير محضر بالواقعة.

وشهدت مدينة رأس البر، توافد المئات من الأهالي للاستمتاع بالنسيم، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، تزامنا مع تكثيف الجهود الأمنية وانتشار الكمائن على الطرق.

وأعلن اللواء حسين لبيب، رئيس المدينة، في تصريح صحفي، أنه جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والالتزام بالتباعد بين الشماسي، والعمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية.

وأوضح أنه جرى إنقاذ ٥١ حالة من الغرق، وتسليم ٣٥٠ طفلا تائهين إلى ذويهم، بالإضافة لعمل حملات مستمرة على مدار اليوم لنظافة الشاطئ ورفع المخلفات أولاً بأول.​