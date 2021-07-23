تحقيقات "نشأة كورونا" تثير غضب واشنطن تجاه بكين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن إدارة بايدن تواصل دعم المرحلة الثانية من تحقيق منظمة الصحة العالمية في أصل ظهور فيروس كورونا على الرغم من قرار الصين رفض التحقيق.

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي: "تدعم الولايات المتحدة خطة منظمة الصحة العالمية للمرحلة الثانية، والتي تلتزم بضمان أن تكون هذه الدراسات علمية وشفافة ويقودها الخبراء وخالية من التدخل".



وأضافت المتحدثة: "لقد رأينا بالتأكيد تعليقات جمهورية الصين الشعبية، مرة أخرى، رافضة المرحلة الثانية من منظمة الصحة العالمية، ونشعر بخيبة أمل كبيرة. موقفهم غير مسؤول وبصراحة خطير".

من جانبها اعتبرت وزارة الصحة الصينية، أمس الخميس، أن تقرير منظمة الصحة العالمية حول المرحلة الثانية من التحقيق في منشأ فيروس "كورونا" المستجد مسيء ولن تتقيد به.

وصرح مسؤول كبير في لجنة الصحة الصينية للصحفيين: أن بلاده تأمل في أن تتعامل منظمة الصحة العالمية بـ"صدق" مع أعمال تتبع أصل "كوفيد-19" باعتبارها قضية علمية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.



ولم تتمكن منظمة الصحة العالمية من إرسال فريق من الخبراء الدوليين المستقلين إلى ووهان إلا في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أكثر من عام من ظهور المرض لأول مرة هناك في أواخر عام 2019.

فيما عبرت الصين، عن رفضها إزاء اتهامات منظمة الصحة العالمية بأنها لم تشاركها البيانات الأولية اللازمة للتحقيق في أصول فيروس كورونا المستجد.