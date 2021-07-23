شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الانترنت يؤثر على مواقع إلكترونية أمريكية كبرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب انقطاع كبير في خدمات الانترنت في الولايات المتحدة يوم الخميس في تعطل مؤقت للكثير من المواقع الإلكترونية للشركات الأمريكية الكبرى أمام العديد من المستخدمين.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن قائمة الشركات التي تأثرت بالانقطاع أقرت بوجود "مشكلة تكنولوجية" كانت "تؤثر على العديد من المواقع الإلكترونية العالمية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يبدو أن شبكة" أكاماي" التي توفر توزيع المحتوى والخدمات السحابية، هي مصدر بعض أو معظم هذه الانقطاعات. وقالت الشركة في تغريدة إنها تعاني من "انقطاع الخدمة" وأنها تحقق في المشكلة.