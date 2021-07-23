التمويل العقاري| أقل مقدم 10%.. نُظم سداد شقق مبادرة الـ3%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن البنك المركزي المصري، رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3%، وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عامًا.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4 آلاف و500 جنيه للعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة تصل لـ350 ألف جنيه.

أما متوسطي الدخل، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

وفيما يلى ننشر مقدمات الحجز ونظم سداد الشقق وفقا لمبادرة التمويل العقاري:

أولا- محدودي الدخل:

وفقا لشروط محدودي الدخل، يصل الحد الأدنى لمقدم الوحدة السكنية 10% من ثمن الوحدة، حيث يتم التقديم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي والذي أعلن في الفترات السابقة عن 14 إعلانا بالمشروع ويستعد حاليا لطرح الإعلان رقم 15.

والحجز في المشروع، يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وبعد شراء كراسة الشروط يتم سداد جدية الحجز والتى تتراوح بين 14 إلى 15 ألف جنيه وفقا لكل طرح جديد، وبعد ذلك يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الحساب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي ثم اختيار المساحة وفقا لكل مشروع، وكتابة البيانات المطلوبة في طلب التقديم وكذلك رفع الأوراق المطلوبة، وعند الانتهاء من هذه الخطوات يتم تأكيد الطلب وتظهر رسالة في النهاية بتأكيد الطلب، ويمكن خلال فترة الإعلان التعديل على هذه البيانات.

بعد انتهاء التقديم وإعلان أسماء المستوفين للشروط يتم البدء في سداد الأقساط الربع سنوية إذا كان تسليم المشروع بد 3 سنوات أما إذا كان التسليم فورس سيتم البدء في الخطوات التالية من التخصيص والتى تبدأ الاستعلام الميدانى، ثم الاستعلام الائتماني، وهنا يتم تحديد دفعة الاستلام والتي تصل لـ40 ألف بشكل متوسط حيث تختلف من حاجز إلى آخر وفقا لمعدل الدخل والسن وكذلك جهة التمويل وأيضًا قيمة الدعم الممنوح للمتقدم من صندوق الإسكان.

ثانيا- متوسط الدخل:

بالنسبة متوسط الدخل فيوجد نظامين لسداد مقدم الحجز، الأول وهو 15% من ثمن الوحدة شرط أن لا يتجاوز ثمنها مليون و100 ألف، والثاني 20% من ثمن الوحدة مقدم لكن لا يتجاوز ثمن الشقة مليون و400 ألف وهو الحد الأقصى لثمن وحدات متوسطى الدخل في مبادرة التمويل العقاري الجديدة.

ويمكن حساب الأقساط الشهرية وفقا لسعر الوحدة على النحو التالي:

- النموذج الأول، وهو حساب القسط الشهري لشقة بمليون و400 ألف، حيث يتم سداد مقدم 20%، وبهذا يتبقى مليون و120 ألف جنيه.

- وبهذا يكون القرض التمويل العقاري مليون و120 ألف جنيه، ويكون القسط الشهر 4 آلاف جنيه لمدة 30 سنة، أو 5,637 لمدة 20 سنة.

- النموذج الثاني لو كان سعر الشقة مليون جنيه، سيتم سداد 15% من قيمة الوحدة جدية حجز بحد آدنى، لكن في بعض مشروعات وزارة الإسكان يمكن أن تزيد هذه النسبة وتصل لـ30%.

- قيمة الحد الأدنى الـ15% من ثمن الوحدة هو 150 ألف جنيه، ويتبقى 850 ألف جنيه هم قيمة قرض التمويل العقاري الذي سيتم سداده على مدد تصل لـ30 سنة.

- قيمة القسط الشهري ستصل لـ 3000جنيه، أما إذا كانت فترة السداد 20 سنة سيكون قيمة القسط الشهري 4,278 آلاف جنيه.

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