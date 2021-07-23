شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل الليبي ينقذ 42 مهاجراً غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ خفر السواحل الليبي 42 مهاجرًا غير شرعي من الغرق من بينهم 9 نساء في سواحل العاصمة طرابلس.

وأوضح بيان لقوات خفر السواحل اليوم أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يغرق قاربهم في عرض البحر، مشيرًا إلى نقلهم إلى نقطة نزول المهاجرين بميناء طرابلس البحري ،وتقديم جميع المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.