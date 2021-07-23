شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة معدل التطعيمات في مناطق أمريكية تضررت بـ «دلتا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة يوم الخميس إن الكثير من الأمريكيين يقبلون حاليا على الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا في المناطق التي تضررت بشكل أكبر من السلالة دلتا، وهو مؤشر يعطي آملا في ظل استمرار ارتفاع الحالات.

وذكرت صحيفة أمريكية أن منسق مواجهة فيروس كورونا في إدارة الرئيس جو بايدن جيف زينتس قال إن المزيد من الأشخاص في الولايات الخمس التي بها أكبر معدل من الإصابات -- فلوريدا وتكساس وأركنساس ولويزيانا وميسوري- يتلقون حاليا التطعيم بشكل يومي أكثر من المتوسط على مستوى البلاد.