شكرا لقرائتكم خبر عن هنود يحتجون أمام البرلمان على قوانين زراعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ مزارعون هنود يحتجون على قوانين زراعية جديدة تهدد مصدر رزقهم اعتصامًا أمس الخميس قرب مبنى البرلمان في العاصمة نيودلهي، مجددين بذلك محاولة لإلغاء هذه القوانين.

وفي أطول احتجاج على حكومة ناريندرا مودي، تجمع عشرات الآلاف من المزارعين على الطرق السريعة المؤدية إلى نيودلهي لأكثر من سبعة أشهر.

وقال راكيش تيكايت، زعيم اتحاد بهاراتيا كيسان أحد أكبر اتحادات المزارعين في الهند، لرويترز: «نحن هنا كي نذكر الحكومة مجددًا بأنه يتعين إلغاء القوانين المناهضة للمزارعين لحماية الزراعة الهندية وملايين المزارعين الفقراء من استحواذ الشركات الكبيرة عليهم بالكامل».

تأتي الاحتجاجات بعد اشتباكات بين الشرطة وآلاف المزارعين الغاضبين في نهاية يناير بعدما اقتحموا حواجز أمنية بجرارات. وقُتل محتج وأصيب ما يربو على 80 من أفراد الشرطة في أنحاء المدينة.

وفي البرلمان طالب زعماء معارضة بارزون، منهم راهول غاندي، الحكومة بالاستجابة لمخاوف المزارعين وإلغاء القوانين الثلاثة المثيرة للجدل.

وتجمع الكثير من كبار أعضاء حزب المؤتمر المعارض الذي يرأسه غاندي في مبنى البرلمان وحملوا لافتات كُتب عليها «انقذوا البلد، انقذوا المزارعين»، وهتفوا بشعارات مؤيدة لحقوق المزارعين.

وقال وزير الزراعة ناريندرا سينغ تومار للصحفيين في البرلمان إن قوانين الزراعة التي جرى سنها في سبتمبر 2020 ستزيد دخل المزارعين، مضيفا إن الحكومة ترغب في الحديث معهم.

لكن المزارعين يقولون إن القوانين الجديدة تخدم شركات التجزئة الكبيرة في القطاع الخاص عبر منحها حرية شراء السلع الزراعية خارج أسواق جملة الحبوب الخاضعة لضوابط حكومية.