شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تطمئن مصر والسودان: الملء الثاني للسد لن يضركم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجَّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسالة تطمين إلى دولتي المصب لنهر النيل «مصر والسودان» بشأن أزمة سد النهضة المشتعلة بين البلدان الثلاث.

وتطرق آبي أحمد في رسالة كتبها باللغة العربية، أمس الخميس، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: إلى أخواتي وإخواني في دول المصب، لقد تم الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي العظيم على نهر أباي في العشرين من شهر يوليو عام 2021.

وتابع: كما وعدتكم سلفا في التاسع من شهر يوليو الجاري، لقد قامت إثيوبيا بملء سدها أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة مفيدة لنقص الفيضان من دولة المصب المباشرة.

واختتم آبي أحمد رسالته قائلا: أود أن أطمئنكم مرة أخرى، بأن هذا الملء لن يؤدي بضرر لأي من بلداننا، وسيظل سد النهضة الإثيوبي العظيم مكسبا ورمزا حقيقيا للنمو والتعاون المشترك.

وكان رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال بيرهانو جولا، وصف «الانتهاء الناجح» للمرحلة الثانية من ملء سد النهضة بـ«يوم انتصار الفريد لجميع الإثيوبيين»، على حد تعبيره.

وهنأ بيرهانو، الأربعاء في بيان، الإثيوبيين بانتهاء المرحلة الثانية من ملء السد، معتبرا أنهم «عملوا بالتزام وتعاون كبيرين لإيصال السد إلى مستواه الحالي»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

على صعيد متصل، دعت إثيوبيا، أمس، دولتي المصب مصر والسودان، إلى التفاوض بشأن سد النهضة والوصول إلى «اتفاق مربح للجميع».

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن إثيوبيا أبلغت قادة السودان ومصر بعملية الملء الثاني، في إطار تبادل المعلومات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير. كما أضاف إن الملء الثاني لبحيرة سد النهضة تم بطريقة لم تلحق أي أضرار بدولتي المصب.

وأوضح أن «السد سيفيد دول المصب وإثيوبيا ملتزمة بعدم إلحاق ضرر بدول المصب». وأشار إلى أن «إنجاز عملية الملء الثاني لسد النهضة غيّر الكثير من المواقف السياسية للدول تجاه إثيوبيا».

وأوضح أنه «لا يوجد ما يسمى اتفاق قانوني شامل ونهائي»، مشيرًا إلى أن بلاده «لا تمانع في التوصل لاتفاق مربح بشأن عملية ملء وتشغيل السد».

وأضاف إن تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأخيرة بشأن السد إيجابية و«نحن نؤيد التعاون والتنمية المشتركة التي دعا لها».

وكانت إثيوبيا أعلنت، الإثنين، أن مرحلة الملء الثاني لسد النهضة قد اكتملت، ونشر التليفزيون الإثيوبي الرسمي لقطات تظهر مرور المياه من أعلى الممر الأوسط بسد النهضة.