شكرا لقرائتكم خبر عن غرق 20 مهاجرا واعتراض أكثر من 500 قرب سواحل ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة غرق 20 مهاجرا غير شرعي في البحر المتوسط، واعتراض أكثر من 500 قارب وإعادتهم إلى ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم الدولية للهجرة صفاء مساهلي على «تويتر» مساء الأربعاء، إنه تم اعتراض المهاجرين من طرف البحرية الليبية وإعادتهم إلى العاصمة طرابلس.

وكانت وزارة الداخلية الليبية ذكرت الثلاثاء إن إحدى الزوارق الليبية نجح في إنقاذ 147 مهاجرا غير شرعي غرق مركبهم على السواحل الليبية.

على صعيد متصل، أعلنت السلطات الليبية أمس الخميس ضبط مهاجرين غير شرعيين فارين من أحد المهربين الذي كان يحتجزهم، وعددهم 27 شخصا يحملون الجنسيتين الإريترية والصومالية.

وقالت السلطات: قامت السرية المقاتلة المتمركزة بمدينة تازربو والتابعة لكتيبة «سبل السلام» الكفرة، قبل يومين، بضبط مهاجرين غير شرعيين داخل المدينة كانوا فارين من أحد المهربين الذي كان يحتجزهم، وعددهم 27 شخصا يحملون الجنسيتين الإريترية والصومالية، وعليه تم إحضارهم على الفور إلى مدينة الكفرة وجرى تسليمهم إلى مركز الإيواء والترحيل بالكفرة ليتم ترحيلهم إلى دولهم خلال أيام.