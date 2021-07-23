شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تؤكد أهمية مساءلة الاحتلال على جرائمه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحّبت فلسطين بتشكيل لجنة التحقيق الدولية، التي جاءت تنفيذاً لقرار فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، في جلسته الخاصة رقم (30) أثناء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها أمس، أهمية أن تضع هذه اللجنة آليات المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وتحديد المسؤولين عنها، مشيرةً إلى أن تشكيل هذه اللجنة من قامات قانونية دولية ومستقلة يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدماً في مسار المساءلة والمحاسبة، وتنفيذ القانون وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.