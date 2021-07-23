واشنطن عن مفاوضات "فيينا": لا يمكن أن تكون غير محددة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الجمعة، أن الجولة السابعة من محادثات فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي "لم تحدد بعد".

وقال برايس في تصريحات صحفية: "لقد برهنا مراراً عن استعدادنا ورغبتنا وقدرتنا على التحرك قدماً نحو إمكانية العودة إلى الالتزام المشترك بالاتفاق النووي. ونواصل الاعتقاد أن الدبلوماسية هي الأداة الأكثر فعالية المتوفرة لدينا مع شركائنا في مجموعة الدول الخمسة زائد واحد للتأكد من جديد من عدم امتلاك إيران للسلاح النووي".



وأضاف برايس "نعتقد أن الدبلوماسية تستمر في تشكيل الأداة الأكثر فعالية للتحقق من عدم امتلاك إيران للسلاح النووي ولكن هذه العملية لا يمكن أن تكون غير محددة. سيكون للتأخير وللعملية المطولة تأثير في حساباتنا على فائدة العودة المتبادلة المحتملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. لن نضع مهلة زمنية لذلك ولكن هذا الأمر ننظر إليه عن قرب".

وانتهت الجولة السادسة من المحادثات النووية، في يونيو، دون التوصل لاتفاق، قبيل الانتخابات الرئاسية في إيران، والتي فاز بها إبراهيم رئيسي.

وكان عباس عراقجي، الذي يعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، قال الأسبوع الماضي "نحن في فترة انتقالية نظرا للانتقال الديمقراطي للسلطة (الذي) يجري في عاصمتنا".



وأكدت الولايات المتحدة مرارا أنها مستعدة للجولة السابعة من المفاوضات بمجرد أن تكون إيران جاهزة لمتابعتها، في الوقت الذي دعت فيه للإفراج الفوري عن الأمريكيين المحتجزين لدى إيران.