شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات من "طاقة النواب" لتعزيز تنمية قطاع الكهرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 5 توصيات هامة وجهتها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، إلي الحكومة لتعزيز تنمية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تقريرها البرلماني الذى قدمته عن الموازنة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية العام المالي الجديد 21/22 والتي وافق عليها مجلس النواب.

وفي هذا الصدد، نستعرض التوصيات التي وضعتها لجنة الطاقة والبيئة لتنمية قطاع الكهرباء:

1- الإسراع في تنويع مصادر الطاقة مع تعظيم الاستفادة المثلى من الطاقة المتجددة.

2- الإسراع في زيادة التصنيع المحلي للمعدات والمستلزمات الكهربائية لتعظيم القيمة المضافة.

3- الإسراع في تطوير الاستخدامات السليمة للطاقة الذرية لمختلف الأغراض والمجالات.

4- ضرورة تأهيل الشركات المصرية لتنفيذ المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية مع مشاركة استثمارية من جانب القطاع الخاص فضلا عن تنمية المهارات والقدرات البشرية للعاملين بالقطاع.

5- ضرورة زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض .

يشار إلي أن موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية الجديدة 2021/2022، تشهد زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لها، وذلك بواقع 780 مليون جنيه، حيث قدر لها خلال السنة الجديدة نحو 5 مليارات و800 مليون جنيه، مقابل 5 مليارات و20 مليون جنيه بالسنة المالية الجارية 21/20.