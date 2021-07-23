مصدر يكشف حقيقة ضبط "مستريح استولى على 50 مليون جنيه" بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

كشف مصدر أمني بالفيوم حقيقة القبض على مواطن استولى على 50 مليون جنيه لتوظيفها فى الاستثمار الصناعي بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم ويقيم بعزبة دكم التابعة لمركز شرطة فيديمين.

وأوضح المصدر أن الواقعةلم تحدث، وأن هناك شخص ألقى القبض عليه لتوقيعه شيكات وإيصالات أمانة خاصة بمعاملات تجارية لا تصل قيمتها ربع مليون جنيه، وأن هذا الشخص قام بعمل معارضات فى الأحكام الصادرة ضده فى مراكز سنورس إطسا وقسم أول وأنه لم يصدر قرارات بحبس المتهم من قبل النيابة العامة وأنه مجرد أحكام قضائية يتم الطعن عليها .

وأوضح المصدر أنه لا توجد أي بلاغات تتهم هذا الشخص بالنصب، وطالب المصدر وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نشر الأخبار والتحقق من الشائعات، وعدم المساهمة في انتشارها.