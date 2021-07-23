بعد تطويرها.. حديقة الأسرة والطفولة المتنفس الأول لأهالي دسوق في العيد - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، للتنزه فيها، نظرًا لوقوعها على نهر النيل فرع رشيد، ووجود حديقة الحيوان فيها، والتي أقبل عليها العديد من المواطنين لمشاهدة الحيوانات.

أكد المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، لـ"الخليج 365"، أنه جرى رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء مركز ومدينة دسوق، من بينها الحداق، والمتنزهات العامة، وذلك بعد التنسيق مع رجال الأمن، لتأمين عملية دخول وخروج الزائرين لكافة الحدائق، وخاصة حديقة الأسرة والطفولة، كبرى متنزهات مركز ومدينة دسوق.

ولفت أحمد عيسى، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، والمشرف العام على الحدائق، إلى أن أعمال النظافة تجرى باستمرار، وبصفة يومية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في الحدائق، والمتنزهات العامة داخل مدينة دسوق، مع تكثيف أعمال النظافة داخل حديقة الأسرة والطفولة، وذلك ضمن استعدادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق لعيد الأضحى.

وقال محمد شعبان، مدير حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، لـ"الخليج 365"، إن الحديقة تعد المتنفس الأول لأهالي مركز ومدينة دسوق، منذ 35 عامًا هي مدة إنشاؤها على مساحة 15 ألف متر تقريبًا على ضفاف نهر النيل فرع رشيد.

وأضاف مدير الحديقة، أنه في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك توافد 10 الآف زائر للتنزه فيها، نظرًا لتميزها بوجوة أماكن للعائلات، وركن للأطفال، ومدينة ملاهي، ومراكب نيلية، وحديقة حيوان، ومسرح ترفيهي، مع وجود إجراءات احترازية، وتعقيم باستمرار على مدار اليوم حفاظًا على الصحة العامة.