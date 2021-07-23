أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام. وقال في برقية «إن نجاح موسم الحج تحقق بفضل من الله تعالى ثم العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين وحكومته الرشيدة ممثلة بالوزارات والقطاعات كافة، في المملكة التي أسهمت بكل إخلاص وتفان في إنجاحه لاسيما في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم بأسره، جراء تفشي جائحة فيروس كورونا وتداعياتها». وأشاد بأعمال التوسعة في المسجد الحرام واستحداث الخدمات التي تعود على الحجاج بالنفع وتيسير أداء المناسك، سائلاً الله جل وعلا أن ينعم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي بنجاح المملكة في تنظيم مناسك الحج في أجواء صحية آمنة، رغم التحديات الاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتحوراته الجديدة. وأكد أن جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وخدماتها الجليلة لرعاية حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف تبعث الفخر والتقدير والاعتزاز في وجدان الشعوب الإسلامية.

كما هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، خادم الحرمين بنجاح موسم الحج لهذا العام والقدرة الفائقة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي ما تزال تفرضها جائحة كورونا، وأكد أن الإجراءات المكثفة التي اتخذتها السلطات السعودية عكست نجاح المملكة وقدرتها الفائقة على تطويع التقنيات التكنولوجية الحديثة لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لضيوف الرحمن والعناية بهم وتسخير كل الطاقات البشرية والمادية لتلبية احتياجاتهم.

وأشاد مجلس علماء باكستان بنجاح موسم الحج، معرباً عن خالص شكره وتقديره وامتنانه واعتزازه بالجهود الكبيرة والقرارات الحكيمة والخطة الشاملة التي اعتمدتها المملكة. وأكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي أن خدمة ضيوف الرحمن واقع ملموس وجهود ملموسة يشاهدها الجميع على مدار 24 ساعة. وأضاف أن قرارات المملكة مدروسة بعناية وخاصة ما يرتبط منها بمواجهة وباء كورونا. وأيد جميع القرارات السعودية التي تعكس حرص المملكة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وإقامة مناسك وشعيرة الحج بكل يسر وسهولة وخلو الحج من الصعوبات والمخاطر والأوبئة.