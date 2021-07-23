الجيش اليمني يستعيد مواقع في «ناطع والنعمان» بالبيضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

استعاد الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل السيطرة على بعض المواقع بمديريتي «ناطع والنعمان» بمحافظة البيضاء، من قبضة مسلحي ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال مسعد الصلاحي، مدير مديرية «الناطع» بالبيضاء: إن «معارك عنيفة دارت بين الجانبين تمكنت خلالها قوات الجيش من استعادة السيطرة على بعض المواقع بمديريتي ناطع والنعمان، بعد معارك عنيفة دارت بين الجانبين».

وأشار الصلاحي إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي وأسر 15 آخرين.

وأكد المسؤول المحلي أن المعارك ستستمر إلى أن يستعيد الجيش كافة المواقع التي استولى عليها الحوثيون.

وفي وقت سابق، أمس، دفع الجيش اليمني بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديريتي «ناطع والنعمان»، عقب هجوم حوثي واسع تمكن فيه الحوثيون من السيطرة على أجزاء واسعة من تلك المواقع.

إلى ذلك، لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، أمس، بنيران الجيش اليمني في أطراف محافظة مأرب.

واستهدفت قوات الجيش مجاميع من الميليشيات الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع للجيش في جبهات «المشيريف، جبل مراد، ورحبة»، وأجبرتها على الفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي السياق قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للميليشيات في مواقع متفرقة بجبهات «صرواح»، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية، استهدفت بها تجمعات للميليشيات الحوثية في مديرية «الملاجم» شمال محافظة البيضاء، وأسفرت عن مصرع عدد من عناصر الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قبائل «بني نوف» وميليشيات الحوثي الإرهابية، فجر أمس، في مديرية «المصلوب» بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية: إن الاشتباكات المسلحة اندلعت بين الطرفين عقب اختطاف رجال القبائل أحد مشرفي ميليشيات الحوثي من سوق الحزم، مركز المحافظة.

كما أوضح مصدر قبلي أن عملية الاختطاف كانت ردة فعل قبلية بعد أن تمادت الميليشيات في استمرار احتجاز أحد أبناء قبائل «بني نوف» الذي اختطفته الأسبوع الماضي من «سوق الاثنين»، ولفت إلى أن مشايخ قبائل «بني نوف» أكدوا رفضهم إطلاق سراح المشرف الحوثي حتى يتم الإفراج عن فردها المختطف لدى الميليشيات.

وعلى خلفية الاختطافات المتبادلة توتر الجو بين الطرفين وتطور إلى اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة، وسط ترجيحات بمزيد من التصعيد في ظل صلف الميليشيات الحوثية في مواجهة رفض قبلي بالإذعان لها.

وكانت قبائل دهم بالجوف تمكنت بالقوة من كسر ميليشيات الحوثي وفرض شروطها، حيث رضخ الحوثيون أخيرا وأطلقوا سراح أحد مشايخها المحكوم عليه بالإعدام في «حكم مسيس»، بحسب قبيلة «ذو حسين».

واشنطن: إجماع على إنهاء الصراع في اليمن

أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، وجود إجماع دولي وإقليمي ليس له مثيل على إنهاء الصراع في اليمن.

وفي بيان مقتضب نشره حساب وزارة الخارجية الأميركية على «تويتر» مساء أمس الأول، هنأ ليندركينغ اليمنيين بمناسبة عيد الأضحى، وأعرب عن أمله في أن يساهم التوافق الدولي إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإلى حل سياسي. وقال ليندركينغ: «بينما نحن نحتفل بعيد الأضحى، ما زال النزاع في اليمن مستمرا». وأضاف: «نأمل في أن يساهم الإجماع الدولي والإقليمي، الذي ليس له مثيل، بالدفع نحو وقف شامل لإطلاق النار والدخول في حل سياسي لأزمة البلاد». وشدد على أهمية أن ينجح هذا الإجماع الدولي في جذب الأطراف اليمنية إلى التفاوض بحسن نية والذي من خلاله يتم جلب الراحة لليمنيين. وتمنى المبعوث الأميركي «لكل اليمنيين في جميع أرجاء العالم، خاصة أولئك الذين يقضون هذا العيد بعيدا عن أسرهم وأصدقائهم، عيد سعيداً وحجاً مبروراً».