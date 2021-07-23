احتقان شعبي بسبب انتهاكات الحوثيين لحرمة المساجد

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

انتهكت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حُرمات مساجد في كل من محافظتي الحديدة وإب، وفرض خطباء لصلاة عيد الأضحى من أتباعها واعتقال آخرين في ظل احتقان شعبي واسع من محاولات تطييف المجتمع.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية انتهكت حرمات مساجد في محافظة الحديدة، وفرضت خطباء طائفيين وأئمة لأداء صلاة العيد. وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طرد أبناء محافظة الحديدة خطيباً حوثياً فُرض عليهم في صلاة العيد.

وفي محافظة إب، اقتحمت الميليشيات الإرهابية مساجد في مديرية «النادرة»، واعتقلت خطيبين منها بشكل تعسفي لاقى حالة من الاستهجان بين سكان المديرية.