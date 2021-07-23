الميليشيات تعتقل متطوعين يوزعون لحوم الأضاحي

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

أفادت مصادر حقوقية في العاصمة اليمنية صنعاء، بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اعتقلت عدداً من المتطوعين أثناء قيامهم بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة في عدد من أحياء العاصمة.

وقالت المصادر إن المتطوعين الذين اعتقلتهم الميليشيات الإرهابية، كانوا يوزعون لحوم الأضاحي في إطار مبادرات خيرية هدفها التخفيف من معاناة السكان، ووجهت لهم الميليشيات تهماً كيدية بالانتماء لـ «تنظيمات إرهابية».

وذكرت المصادر أن الميليشيات أوكلت مهمة ملاحقة واعتقال هؤلاء المتطوعين لجهاز ما يسمى «الأمن الوقائي»، وقد اعتقلت أغلب المتطوعين في أحياء «مذبح وشملان» غرب صنعاء.

ووفقاً للمصادر فإن الميليشيات زرعت جواسيس في أوقات سابقة بأحياء متفرقة من صنعاء مهمتهم مراقبة عمل المبادرات التطوعية الشبابية والمنظمات والجمعيات التي تقدم العون والمساعدة للمحتاجين.

وأسفرت حملة الاعتقال الحوثية عن إيقاف ثلاث فرق تطوعية واحتجاز ما يزيد على 29 شاباً وناشطاً، بعضهم يعمل في مبادرات تطوعية وآخرون في مؤسسات وجمعيات خيرية وإنسانية، كما قامت بمصادرة كميات من اللحوم والأضاحي والمساعدات الغذائية.