«طالبان»: 90% من حدود أفغانستان تحت سيطرتنا

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

قال الناطق باسم حركة «طالبان» إن الحركة تسيطر على 90 في المئة من حدود أفغانستان حيث تقود هجوماً متزامناً مع انسحاب القوات الأجنبية، دون التحقق من هذه التصريحات من مصادر مستقلة.

وأضاف ذبيح الله مجاهد لوكالة «ريا نوفوستي» الحكومية أن «الحدود الأفغانية مع طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وإيران، أي قرابة 90 في المئة، تحت سيطرتنا».

وفي وقت سابق من يوليو، أعلنت حركة «طالبان» أنها تسيطر على 85 في المئة من الأراضي الأفغانية، وهي نسبة تعترض عليها الحكومة ويستحيل التحقق منها بشكل مستقل.