إيران تقطع الإنترنت للسيطرة على احتجاجات «المياه»

ابوظبي - سيف اليزيد - طهران (وكالات)

تعطلت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران بعد أسبوع من احتجاجات في جنوب غرب البلاد بسبب نقص المياه، حسبما ذكرت جماعة مراقبة أمس، في اضطرابات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وعزت مجموعة الدفاع عن الوصول إلى الإنترنت «نتبلوكس دوت كوم» جزءًا من الاضطراب إلى ضوابط معلومات الدولة أو إغلاق الإنترنت المستهدف.

وحددت حالات الانقطاع بداية من 15 يوليو عندما بدأت الاحتجاجات في خوزستان وسط جفاف أثر على المنطقة الغنية بالنفط والمجاورة للعراق.

وبينما واصلت خدمة الخطوط الأرضية العمل حذرت «نتبلوكس دوت كوم» من أن تحليلها وتقارير المستخدمين كانت متسقة مع إغلاق إقليمي للإنترنت يهدف إلى السيطرة على الاحتجاجات.