دولتان أوروبيتان تفرضان شهادة التطعيم لحضور الفعاليات

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت العديد من الدول تفرض إظهار شهادات التطعيم ضد مرض كوفيد-19 من أجل حضور فعاليات يشارك فيها الآلاف من الناس وذلك في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

فبعد أن دخل جواز التطعيم حيز التنفيذ في فرنسا، اعتباراً من أمس الأربعاء، لدخول الأماكن الثقافية والترفيهية، (مثل دور السينما والمسارح والصالات الرياضية)، ها هي بريطانيا وإيطاليا تقرران اعتماد شهادات التطعيم ضد الفيروس لدخول المؤتمرات والمهرجانات الموسيقية والمناسبات الرياضية.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن كبير مسؤولي اللقاحات في بريطانيا ناظم زهاوي وضع قائمة بالأماكن التي سيكون إثبات الحصول على جرعتي التطعيم إلزامياً للدخول إليها، بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذه الخطوة لأول مرة يوم الاثنين الماضي في محاولة لدفع المزيد من الشباب إلى أخذ اللقاح.

ورداً على أسئلة الأعضاء في البرلمان اليوم الخميس، قال الزهاوي، إن الحكومة «قلقة للغاية» إزاء الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة مثل الحفلات الموسيقية والأماكن التى تستضيف الرياضات الجماهيرية.

ومن المتوقع أن تكشف الحكومة عن تفاصيل خطة اللجوء إلى شهادات التطعيم في سبتمبرالمقبل، قبل عملية التصويت في البرلمان.

في إيطاليا، ذكرت وكالة الأنباء الرسميية (انسا)، نقلاً عن مصادر حكومية لم تسمها، أن شهادة التطعيم، والمعروفة أيضًا باسم جواز المرور الأخضر أو الشارة الخضراء أو الجواز الصحي، سوف تكون ضرورية بدءا من 5 أغسطس المقبل الصالات المغلقة في المطاعم.

وبحسب المصادر، فإن الشهادة سوف تكون ضرورية لدخول حمامات السباحة، والصالات الرياضية والمعارض.

وأشارت «بلومبرج» إلى أن إيطاليا تعتزم اتخاذ قرار بشأن استخدام شهادة التطعيم في اجتماع مجلس الوزراء.