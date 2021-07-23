هذه الدولة قررت تطعيم الأطفال تحت 12 عاماً ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تتسابق الدول والحكومات حول العالم من أجل توفير أقصى حماية لشعوبها من فيروس كورونا المستجد بتوفير اللقاح لأكبر فئة من الناس.

في هذا السياق، توقعت تشيلي البدء في تقديم التطعيم ضد فيروس كورونا للأطفال دون سن الـ 12 بحلول سبتمبر المقبل، حيث تمضي البلاد في طريقها كواحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم، حسبما أفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الخميس.

وقال نائب وزير التجارة رودريجو يانيز، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرج»: إن خطط المشتريات الحكومية تشمل جرعات من اللقاح للشباب في تلك الفئة العمرية. وأضاف يانيز أن الجرعات المقدمة من شركة «سينوفاك بايوتك المحدودة» مرشحة للاستخدام عند توسيع حملة التطعيم، نظرا لفعاليتها ضد الفيروس وسجل السلامة الخاص بها.

وقال يانيز، الذي يقود مفاوضات الحكومة مع مقدمي خدمات التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم: «نتوقع البدء في تطعيم هؤلاء السكان على الأرجح، تقريبا في غضون شهري أغسطس أو سبتمبر المقبلين»، مضيفا: «والآن، نقوم بتطعيم المراهقين».

وأعطت تشيلي بالفعل لقاح كورونا لأكثر من 61 في المئة من سكانها بجرعتين من اللقاح، وهي نسبة تفوق بكثير ما حققته نظيراتها الإقليمية، وأيضا تتفوق على العديد من البلاد الغنية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأيضا تتفوق على العديد من البلاد الغنية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.