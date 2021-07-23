تركيا تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا اليومية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

الطواقم الطبية في تركيا تعاني من نقص المعدات لمواجهة كوونا

سجلت تركيا اليوم الخميس، 9586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى معدل منذ 19 مايو، كما تم تسجيل 52 وفاة.

وحذر وزير الصحة فخر الدين قوجة من استمرار ارتفاع إصابات كورونا في تركيا.

وقال الوزير قوجة في تغريدة على تويتر “شهدنا مؤخرا أعلى عدد للإصابات. إن لم نحصن أنفسنا باللقاح فإن الوباء لن ينتهي”.

ولا تزال الإصابات دون أعلى مستوياتها المسجلة في أبريل ومايو عندما وصلت إلى أكثر من 60 ألف إصابة.

وتراجعت الإصابات إلى 4418 في الرابع من يوليو عقب إغلاق مشدد انتهى في منتصف مايو.

ورفعت الحكومة التركية آخر القيود في وقت سابق من يوليو الجاري.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 4946 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5405192 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

وخففت السلطات التركية القيود العامة المفروضة بسبب انتشار الفيروس بما في ذلك نظام حظر التجول وعودة نظام العمل الطبيعي في المؤسسات العامة اعتبارا من 1 يوليو.