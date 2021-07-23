شكرا لقرائتكم خبر عن هادية حسني نائبة التنسيقية تبدأ مشوارها في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النائبة هادية حسني السعيد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والبطلة الأولمبية المصرية بطلة كرة الريشة الطائرة مشوراها في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو بلقاء الفريق الياباني في لقاء زوجي كرة الريشة الطائرة .

يقام اللقاء السبت القادم الموافق 24 يوليو في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، وتمنت التنسيقية للبطلة ولجميع الفرق واللاعبين المصريين التوفيق في دورة الألعاب الأولمبية.



