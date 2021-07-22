شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحقق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تشكيل لجنة دولية، للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خلال التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية برئاسة المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في جنوب أفريقيا نافي بيلاي.

وجاء تشكيل اللجنة تطبيقا لقرار المجلس الصادر في 27 مايو الماضي خلال جلسة طارئة؛ للتحقيق في الأسباب الجذرية وراء التوترات المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.