شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز السيادة والأمن.. بحث تطبيق القرار «1701» في لبنان ‏ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة مشاورات مغلقة لبحث تطبيق القرار 1701، واستمع ‏خلالها إلى إحاطات من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا، ووكيل الأمين العام ‏لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، والقائد العام لبعثة حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) ‏ستيفانو ديل كول.‏

وركزت المشاورات على أهمية إجراء الانتخابات في عام 2022 ضمن المهل الدستورية وبشكل يتسم ‏بالحرية والنزاهة، كمؤشر أساسي على المساءلة الديمقراطية وكفرصة للشعب للتعبير عن مظالمه ‏وتطلعاته.‏

وأطلعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا، المجلس خلال الجلسة على ‏التطورات الأخيرة في لبنان، وسلّطت الضوء على الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمالية ‏والسياسية المتعددة والمتراكمة في البلاد، وتأثيرها على الناس.‏

وأعربت فرونِتسكا، عن أملها في التزام حقيقي بتنفيذ القرار 1701 بكامل حذافيره، الذي يهدف إلى ‏تعزيز أمن لبنان وسيادته وسلطة الدولة فيه، مجددة الدعوات الأممية لتشكيل حكومة تتمتع ‏بصلاحيات كاملة، بإمكانها وضع البلاد على طريق التعافي، والتخفيف من حدة الأزمة.‏