شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي بسوريا: 9 من كل 10 أشخاص يعيشون بفقر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، عن أمله في أن يتطور التفاهم المشترك الذي جرى ‏التوصل إليه بشأن القضايا الإنسانية إلى المزيد من الوحدة فيما يتعلق بالعملية السياسية في سوريا، مشيراً إلى ‏أن الوضع الاقتصادي في سوريا صعب للغاية، حيث يعيش تسعة من كل 10 أشخاص في فقر.‏

وأشار بيدرسون، في بيان صحفي اليوم، إلى الحاجة إلى التأكد من عدم معالجة القضايا الإنسانية ‏فقط، ولكن جميع القضايا التي تناولها قرار مجلس الأمن 2254، مبيناً أن سوريا الآن مقسَّمة إلى حد ‏ما إلى ثلاث مناطق مختلفة.‏

وشدد على الحاجة إلى تغيير كل ذلك، مفيداً أنه لكي يتغير هذا نحتاج إلى البدء بطريقة تنفيذ قرار ‏مجلس الأمن 2254 بشكل ملموس، إذْ إنّ أسرة الأمم المتحدة يمكنها أن تفعل كل ما في وسعها ‏للتأكد من التنفيذ الكامل للقرار 2254. ‏