إيطالي يشتري خاتم ياقوت بمليوني يورو عبر الهاتف

بيعت حجرة ثمينة من نوع ياقوت كشمير الأزرق زنتها 27 قيراطاً في مقابل 2.1 مليون يورو خلال مزاد من تنظيم "أوتيل دي فانت دو مونتي كارلو"، وفق ما أعلنت ناطقة باسم دار المزادات هذه.



وقُدّرت قيمة هذه الحجرة النفيسة بما بين مليونين وثلاثة ملايين يورو. وهي مركّبة على خاتم من البلاتين والذهب الأصفر ومحاطة بلفّتين من الماس المستدير. وقد طُرحت للبيع بسعر 1,7 مليون يورو في مزاد أقيم في مطعم "كافيه دو باري".

ورفع سبعة مزايدين عبر الهاتف السعر قبل أن تستقرّ المزايدات على ما مجموعه مع الرسوم 2,7 مليون يورو لقطعة المجوهرات هذه التي كانت ملكاً لعائلة أمريكية أوروبية وباتت من نصيب شار إيطالي الجنسية.

وتباع عادة أفضل أحجار ياقوت كشمير الأزرق، المحبّبة جدّا في أوساط هواة الجمع، بأسعار تتخطّى المليون يورو. وكشف انهيار تربة حدث في القرن التاسع عشر في جبال هملايا عن منجم أحجاره استثنائية، بحسب ما أوضحت دار المزادات.

وقد أغلقت أغلبية حقول الياقوت الأزرق في المنطقة، ما يفسّر ندرة هذه الأحجار وقيمتها.

وفي العام 2014، بيعت ياقوتة زرقاء سيلانية تحمل اسم "بلو بيل أوف إيجا" زنتها 392 قيراطا ًموضوعة على عقد من الماس بسعر بلغ 17,29 مليون دولار خلال مزاد لدار "كريستيز" في جنيف.

بيع مجوهرات لابنة نابليون في مزاد علني بسعر خيالي

وبيع 80% من قطع المجوهرات البالغ عددها 450 والتي عرضت في مزاد الاثنين، بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين يورو.