انت الان تتابع خبر كورونا.. واشنطن تنتقد 'رفض' بكين التحقيق في منشأ الفايروس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعرب البيت الأبيض عن خيبة أمل الولايات المتحدة إزاء ما وصفه برفض الصين لخطة منظمة الصحة العالمية للمرحلة الثانية من التحقيق في منشأ فيروس كورونا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الخميس، إن "الصين لا تنفذ التزاماتها"، وإن الوقت ليس مناسبا لوضع عوائق أمام التحقيق.
وأشار البيت الأبيض إلى أن دولا أخرى تدعو الصين للمشاركة في المرحلة الثانية من التحقيق.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنت مرارا في وقت سابق أنه على منظمة الصحة العالمية دراسة النظريات التي تفترض تسرب فيروس كورونا من مختبر في الصين.
وأشار البيت الأبيض إلى أن دولا أخرى تدعو الصين للمشاركة في المرحلة الثانية من التحقيق.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنت مرارا في وقت سابق أنه على منظمة الصحة العالمية دراسة النظريات التي تفترض تسرب فيروس كورونا من مختبر في الصين.