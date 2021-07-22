كورونا.. واشنطن تنتقد 'رفض' بكين التحقيق في منشأ الفايروس

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الخميس، إن "الصين لا تنفذ التزاماتها"، وإن الوقت ليس مناسبا لوضع عوائق أمام التحقيق.

وأشار البيت الأبيض إلى أن دولا أخرى تدعو الصين للمشاركة في المرحلة الثانية من التحقيق.



وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنت مرارا في وقت سابق أنه على منظمة الصحة العالمية دراسة النظريات التي تفترض تسرب فيروس كورونا من مختبر في الصين.