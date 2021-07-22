قتيلان وجرحى في احتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية غربي إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام محلية، الجمعة، سقوط قتيلان وجرحى في مدينة أليجودرز بمحافظة لرستان غربي إيران.

ولليوم السابع على التوالي تتواصل احتجاجات "المياه" في إيران، وسط محاولات من النظام لإسكات أصوات الشعب الذي أصبح يئن تحت وطأة فقدانه لأبسط مقومات الحياة.



وتصاعدت حدة غضب الإيرانيين جراء انقطاع مياه الشرب عن محافظة خوزستان ومناطق الأهواز وغيرها، والتهميش الذي تعيشه تلك المناطق، بجانب استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة التي استخدمت الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع ضد الاحتجاجات التي وصلت للعاصمة طهران والعديد من المناطق الإيرانية.