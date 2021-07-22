فيديو.. نصيحة السيسي لمجند مصري: "لا أحد يغلبني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "أطحن نفسي ولا أكل ولا أنام ولا يغلبني أحد أبدا".. بهذه الكلمات حث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أحد المصريين على العمل والاجتهاد.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مدته 5 دقائق تضمنه حوار بين السيسي ومجند مصري يدعى أيمن، سرد فيه الأخير مشكلة حياتيه تواجه في كسب لقمة العيش.



وحرص الرئيس المصري خلال الحوار الإنساني الذي دار أثناء جولته بالدراجة بمدينة العلمين، اليوم الخميس، ببعث رسائل تفاؤل، ونصيحة عن كيفية مواجهة الظروف الصعبة والتحديات المختلفة، للمواطن المصري.





وأبلغ المجند المصري، وهو من محافظة المنوفية (دلتا النيل)، السيسي بأن لديه مكتبة إيجار بقيمة 300 جنيه (أقل من 20 دولار) شهريا ويريد أن يكون لديه دخل ثابت عندما تنتهي فترة خدمته في الجيش العام المقبل.

وعندما سأله الرئيس عن إمكانية تأجير مكتبة أكبر، أجابه المجند بأن إيجارها سيبلغ 3 آلاف جنيه، وهذا أفضل له خاصة أن التجار الكبار لا يسمحون للصغار مثله في التوسع بعملهم".

فرد الرئيس المصري: "مفيش حاجة اسمها الكلام اللي أنت بتقول عليه ده.. أزعل (أحزن) منك لما تيجي تقولي يا أفندم الكبير مبيخليش (لا يترك) حاجة للصغير".

وأضاف السيسي: "أقولك إزاي.. أطحن نفسي (اجتهد في العمل) ومكلش (لا آكل) ومنمش (لا أنام) ولا حد يغلبني أبدا".

وتساءل الرئيس المصري: العيل اللي بيتجاب (الطفل الذي يولد) أكل وشرب ولا حاجة على بعضها تعليم وأكل وشرب وتواصل عشان يطلع متربي كويس(جيدا)؟.. إزاي (كيف) أقدر أعمل ده (هذا) وأنا مشغول في شغلي والأم طبعا بتعمل شغل البيت؟.. أنا مش بقولك تجيب ولا متجبش يا ابني بس عشان متقولش الظروف صعبة.

وليست المرة الأولى التي يحرص فيها الرئيس السيسي على الاستماع إلى مصريين بسطاء في مناسبات عدة، للتعرف على أحوالهم والاستماع إلى مطالبهم.