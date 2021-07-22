لمواجهة الوباء.. هل يتخلى "صندوق النقد" عن الذهب من أجل الدول الفقيرة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتجه صندوق النقد الدولي، لإجراء إصلاحات على برامجه للإقراض الميسر للدول منخفضة الدخل، لدعمها في مواجهة تداعيات كورونا.

وقال صندوق النقد الدولي، الخميس، إنه سيدخل إصلاحات على برامجه للإقراض الميسر لكي يدعم على نحو أفضل البلدان منخفضة الدخل خلال جائحة "كوفيد-19"، والتعافي، كما يدرس أثار احتمال بيع محدود للذهب الذي يحوزه لتعزيز قدرته على الإقراض.

محاور الإصلاح

وقال الصندوق إن مجلسه التنفيذي، دعم الأسبوع الماضي إصلاحات تشمل رفع حدود الوصول إلى التمويل الميسر للبلدان منخفضة الدخل 45%، وإلغاء القيود المفروضة على وصول البلدان الأشد فقرا ذات البرامج المؤهلة، والإبقاء على أسعار فائدة صفرية على تلك القروض.

وقال الصندوق، حسب رويترز، إن التغييرات كانت ضرورية بالنظر إلى زيادة بواقع ثمانية أمثال لإقراض صندوق النقد للبلدان منخفضة الدخل إلى 13.2 مليار دولار في 2020، ومؤشرات على أن الطلب على التمويل الميسر سيظل مرتفعا لعدة سنوات.

استراتيجية التمويل

وقال كريستيان ممسن نائب مدير الإدارة المالية بالصندوق للصحفيين:" استراتيجية التمويل ذات المرحلتين التي وافق عليها مجلس الصندوق ستدبر الموارد التي نحتاجها بالفعل لتخطي هذه الجائحة وتداعياتها المباشرة ".

ولتعزيز قدرة الصندوق الائتماني للحد من الفقر والنمو التابع له، قال صندوق النقد إنه سيطلب مبلغا إضافيا قدره 18 مليار دولار في السنوات القادمة من الدول الأعضاء، علاوة على نحو 24 مليار دولار جمعها بالفعل منذ بداية الأزمة، بالإضافة إلى دعم حجمه أربعة مليارات دولار لمساندة أسعار الفائدة الصفرية.

خطة ذات مرحلتين

وذكر الصندوق أن الدول الأعضاء الأكثر ثراء قد توجه احتياطياتها الطارئة من حقوق السحب الخاصة القائمة والجديدة لجمع التمويل، مضيفا أن الموافقة المتوقعة على زيادة بقيمة 650 مليار دولار في مخصص حقوق السحب الخاصة للصندوق في أغسطس/آب من العام الجاري قد تساعد في تسهيل عملية جمع التمويل.

والتعديلات جزء من خطة ذات مرحلتين للعثور على "حل دائم" لنموذج التمويل الميسر لصندوق النقد الدولي للفترة بين 2024-2025، بما في ذلك عبر "بيع محدود" محتمل لاحتياطيات الصندوق من الذهب، وفقا لوثيقة أعدها مسؤولون في صندوق النقد الدولي.

وفي بيان صحفي، قال الصندوق إن مجلسه التنفيذي يدرك أن الضغط من أجل تمويل إضافي من الأعضاء "كبير" لكنه شدد على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق الائتماني للحد من الفقر والنمو في مساعدة البلدان منخفضة الدخل في مواجهة الجائحة.

وذكر أن العديد من المديرين أوصوا باستكشاف مبكر لكافة خيارات التمويل، بما في ذلك حشد الموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي، واستكشاف بيع الذهب قبل المرحلة الثانية.

لكن بضعة مديرين لم يؤيدوا ذلك الخيار، مشيرين إلى التعقيد وطول المدة اللازمة للقيام بتلك المبيعات، وكذلك "التأثيرات المحتملة على قوة ميزانية الصندوق".