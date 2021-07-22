موجز ”الخليج 365” للسياحة.. أقوى جوازات السفر وطيران الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عربياً كأقوى جواز سفر يتيح الوصول إلى 175 دولة حول العالم دون تأشيرة مسبقة.

تسَير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس 22 يوليو 2021، نحو 71 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

دشنت طيران الإمارات اليوم أول رحلة ركاب من مطار دبي الدولي إلى ميامي الساحلية وثاني محطة لها في ولاية فلوريدا .

بعد تأكيد حدوث 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين الموظفين بمطار نانجينج، ألغت المدينة الواقعة شرقي الصين نحو 300 رحلة جوية اليوم.

