ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفوضى بجنوب أفريقيا إلى 337

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الحكومة في جنوب أفريقيا أمس الخميس إن حصيلة القتلى جراء أسبوع من الفوضى وأعمال شغب ارتفعت إلى 337 شخصا.



وفي إقليم كوازولو ناتال الساحلي، كان هناك 258 قتيلا. وتم تأكيد مقتل 79 آخرين في إقليم جوتينغ الذي يشمل العاصمة، بريتوريا والمحور الاقتصادي للبلاد، جوهانسبرغ، حسبما قالت وزيرة شؤون مجلس الوزراء خومبوزو نتشافيني.

وكان عدد القتلى في بداية الأسبوع 215 شخصا.

وضربت الإقليمين أعمالُ شغب، ونهب وتخريب لمدة بلغت نحو الأسبوع اعتبارا من التاسع من يوليو. وأغلقت طرق سريعة رئيسية وخطوط سكك حديد، ما أدى لنقص في الأغذية والوقود، بينما تعرضت محال للنهب والحرق.

وبدأ الوضع الأمني في الاستقرار، بعد أن تمت تعبئة 25 ألف جندي لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون المحلية في عملها.

واندلعت المظاهرات في بداية الأمر احتجاجا على قرار بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما، الذي ينحدر من كوازولو ناتال. ونص القرار على سجنه لمدة 15 شهرا لازدرائه المحكمة فيما يتعلق بتحقيق في قضايا فساد.