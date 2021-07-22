اخبار العالم

الإمارات تنفي المزاعم بشأن التجسس على صحفيين وأفراد باستخدام برنامج ‫بيجاسوس

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تنفي المزاعم بشأن التجسس على صحفيين وأفراد باستخدام برنامج ‫بيجاسوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفت دولة الإمارات، المزاعم بشأن التجسس على صحفيين وأفراد باستخدام برنامج ‫بيجاسوس، وأكدت أنها ليس لها أساس وهي كاذبة بشكل قاطع.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها إن "المزاعم التي وردت في التقارير الصحفية الأخيرة التي تدعي أن الإمارات من بين عدد من الدول المتهمين بمراقبة استهداف الصحفيين والأفراد ليس لها أساس من الأدلة وكاذبة بشكل قاطع.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا