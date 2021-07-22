شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أهداف لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الاحتفالية التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى بمناسبة المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم تدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، والذى ضم حتى الآن 21 ألف متطوع، بينهم 6510 فتيات و14490 شابا.

ويهدف الاتحاد لتكوين مظلة تفاعلية لشباب مصر تعمل على تعزيـز الـوعى الوطنى والاجـتمـاعى والتـنـمـوي والسياسـي لـدى الشـباب و تـعـزيـز مــهـاراتـهــم وقـدراتـهــم، ومن بين أهداف الاتحاد ما يلى:

1 - إشــراك الخبرات العلمية مـن الفــئـــات الشـــبـابـيـة في العمـل الوطني فــي مختلـف التخصصـات على مـسـتـوى الـجـمـهـوريـة بشكل لامركزي.

2 - تـنمــيـة الــقــدرات الشـبـابـيـة من خلال إتاحة المزيد من فرص المشاركة في الحـياة المجتمعـية وتـوفـير الـفـرص الـتـدريــبـيـة والمنح التعليمية.

3 - زيـادة الوعي الوطني من خلال تمكين الشباب لـتـحـمـل الـمـسـئـولية الوطـنيـة تـجـاه الـدولة والمجتمع.

4 - توسيع نطاق الشراكات مــع كــافـة الــجــهـات الـحـكـومـية والخـاصـة لدعم الكوادر وتمكيـن الــكــوادر الــشــبـابـيـة ذات الـخـبـرات العلمية والعملية.

5 - دعم الحراك المجتمعي الشبابي من خلال توظيف بالقوى الشبابية في عمل مؤسسي منظم.

6 - تــخــطــيـط وتـنــفـيـذ وتــنـسـيـق أنــشـــطـة مجتمعية وطنية لتنمية قـدرات الــشـــبـاب على مـستوى المحـافـظات والاستفادة الـمـثـلـى مـن القدرات الإبداعية.

7 - زيادة الوعي الشبابي بالـقضـايا الــوطــنـيـة ودعم سياسة الحوار المجتمعي البناء ودعم مفهوم العمل السـياسـي المعني بالقضايا الوطـنيـة.

8 - دعـم وتنفـيذ الخـطط التـنـمـوية المجتمعية وإرساء قواعد الـعـمـل التطوعي من خلال إتاحة الفرص للكوادر الشبابية للمشاركة الفعالة.