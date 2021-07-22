"الرمال بدل الدقيق".. وكيل تموين سوهاج يكشف تفاصيل واقعة "التلاعب بالدعم"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

كشف المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، حقيقة ضبط أجولة معبأة بالرمال بدلًا من الدقيق، في أحد المخابز بدائرة مركز دارالسلام.

وأوضح "إبراهيم" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حملة من إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع إدارة التموين بمركز دار السلام ضبطت خلال حملة لها استهدفت عددًا من المخابز للتأكد من وجود الرصيد الاستراتيجي وعدم التلاعب فيه وجودة رغيف الخبز المُقدم للمواطنين، جوالين معبئين بالرمال و10 أجولة معبئين بالردة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بسوهاج أن أجولة الرمال والردة التي جرى ضبطها في المخبز الهدف من ارتكاب مالك المخبز لها هو تضليل مفتش التموين بوجود الرصيد الاستراتيجي، وليس خلطها بالدقيق واستخدامها في العجين، وذلك لتصرفه بالبيع في أجولة الرصيد الاستراتيجي.

وأشار "إبراهيم" إلى أنه جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.